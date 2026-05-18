Volley Serie B C D | gare di andata play off e play out La Fos perde di misura Remuntada dei Vigili
Nelle gare di andata dei play-off e dei play-out di volley nelle categorie Serie B, C e D, si sono disputate diverse sfide tra cui quella della Fos CVR, che ha perso 3-2 a Riccione contro la squadra ospite. La partita si è conclusa con i parziali di 25-23, 25-22, 23-25, 20-25 e 15-11, mostrando un incontro molto equilibrato e teso. Le ragazze di Andrea Ghibaudi hanno mostrato una buona reazione dopo essere state sotto di due set. Contestualmente, si è registrata la rimonta dei Vigili.
Tutte gare d’andata di play-off e play-out. SERIE B1. Nei playout della categoria nazionale la Fos CVR perde a Riccione 3 a 2 (25-23 25-22 23-25 20-25 15-11) una gara molto tesa ed equilibrata, con bella reazione quando le ragazze di Andrea Ghibaudi erano sotto di due set. 21 i punti di Migliore, 13 per Benedetti. La gara di ritorno è fissata per domenica alle 20,30 a Rivalta: se la Cvr vincerà 3 a 0 o 3 a 1 è salva, se vince 3 a 2 si va al golden set ai 15 punti, se perde retrocede in B2. SERIE C. Nei play-off, travagliata partenza dei Vigili del Fuoco che a loro volta ribaltano lo 0-2 e s’impongono 3 a 2 (22-25 23-25 25-13 25-23 15-9) all’Arredouno Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Gara Andata playoff serie C - PALLAVOLO MISSAGLIA / MONZA VOLLEY
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