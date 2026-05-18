Volley Serie B C D | gare di andata play off e play out La Fos perde di misura Remuntada dei Vigili

Nelle gare di andata dei play-off e dei play-out di volley nelle categorie Serie B, C e D, si sono disputate diverse sfide tra cui quella della Fos CVR, che ha perso 3-2 a Riccione contro la squadra ospite. La partita si è conclusa con i parziali di 25-23, 25-22, 23-25, 20-25 e 15-11, mostrando un incontro molto equilibrato e teso. Le ragazze di Andrea Ghibaudi hanno mostrato una buona reazione dopo essere state sotto di due set. Contestualmente, si è registrata la rimonta dei Vigili.

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