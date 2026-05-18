Volley Piacenza under 13 vicecampione regionale | sfuma la fase nazionale

Domenica 18 maggio si è svolta a Pontelagoscuro in provincia di Ferrara la Final Four regionale dell'under 13 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. La squadra ha raggiunto il secondo posto nella competizione, diventando vicecampione regionale. La manifestazione ha visto partecipare diverse formazioni della categoria, con le gare che si sono svolte nel rispetto del calendario stabilito. La qualificazione alla fase nazionale, però, non è stata raggiunta, chiudendo così questa esperienza con il risultato ottenuto.

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