Volley Piacenza under 13 vicecampione regionale | sfuma la fase nazionale
Domenica 18 maggio si è svolta a Pontelagoscuro in provincia di Ferrara la Final Four regionale dell'under 13 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. La squadra ha raggiunto il secondo posto nella competizione, diventando vicecampione regionale. La manifestazione ha visto partecipare diverse formazioni della categoria, con le gare che si sono svolte nel rispetto del calendario stabilito. La qualificazione alla fase nazionale, però, non è stata raggiunta, chiudendo così questa esperienza con il risultato ottenuto.
L'under 13 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha conquistato il secondo posto nella Final Four regionale di categoria, disputata domenica 18 maggio a Pontelagoscuro, in provincia di Ferrara. Il titolo regionale sfuma all'ultimo ostacolo, così come la possibilità di partecipare alla fase. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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