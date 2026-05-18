Volley la Sir campione di tutto è tornata a casa

Alle 17 il pullman ufficiale della squadra è arrivato al Borgonovo, dopo aver fatto tappa a Firenze. La squadra, campione di tutto, ha fatto ritorno a casa, con un percorso caratterizzato da numerosi successi negli ultimi anni. La squadra ha lasciato Firenze e si è diretta verso la propria sede, dove è atteso un breve momento di festa tra i tifosi. Il ritorno segna la conclusione di un ciclo vincente, consolidato da numerosi trofei conquistati recentemente.

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