Volley il Bartoccini punta alla A1 | arrivano Michieletto e Fratangelo
Il team di pallavolo sta cercando di ottenere la promozione in Serie A1, rafforzando la rosa con due giocatrici provenienti da club di alto livello. Si tratta di un’ala e di un libero, entrambe con esperienze significative in campionati nazionali ed internazionali. La società ha annunciato l’ingaggio di queste atlete per affrontare con maggiore competitività la prossima stagione. La presenza di queste giocatrici mira a migliorare le performance tecniche e il rendimento complessivo della squadra.
? Punti chiave Chi sono le due giocatrici scelte per la scalata in A1?. Come influenzerà il binomio Michieletto-Fratangelo il gioco del Bartoccini?. Perché la schiacciatrice Michieletto ha scelto proprio il progetto di Perugia?. Quale strategia sportiva nasconde l'equilibrio tra esperienza e talento emergente?.? In Breve Michieletto arriva dal Valsabbina Millenium Brescia per guidare l'attacco del club perugino.. La palleggiatrice Fratangelo, classe 2007, proviene dal Volley Parella Torino.. Il presidente Bartolini punta alla promozione dalla Serie A2 alla massima serie.. Il progetto sportivo unisce l'esperienza della schiacciatrice 1997 al talento della ventenne. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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