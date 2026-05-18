Volley il Bartoccini punta alla A1 | arrivano Michieletto e Fratangelo

Il team di pallavolo sta cercando di ottenere la promozione in Serie A1, rafforzando la rosa con due giocatrici provenienti da club di alto livello. Si tratta di un’ala e di un libero, entrambe con esperienze significative in campionati nazionali ed internazionali. La società ha annunciato l’ingaggio di queste atlete per affrontare con maggiore competitività la prossima stagione. La presenza di queste giocatrici mira a migliorare le performance tecniche e il rendimento complessivo della squadra.

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