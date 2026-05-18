Volley | anche la Nuova Sondrio Sportiva Eurotech vola in serie C

Nel campionato regionale di serie D femminile, il volley valtellinese registra una stagione particolarmente positiva. Dopo che il Gs Csi Tirano ha vinto il girone C di serie D, anche la Nuova Sondrio Sportiva Eurotech ha ottenuto la promozione in serie C. La squadra ha concluso il campionato con risultati soddisfacenti, portando a termine un percorso che ha contribuito a consolidare la crescita del movimento locale. La promozione è stata ufficializzata a distanza di pochi giorni dall'altra conquista.

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