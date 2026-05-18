A Pontedera, alcuni lavoratori di un punto vendita della catena Lidl hanno deciso di interrompere le attività alla fine del turno per circa un’ora, protestando contro le condizioni di lavoro ritenute insicure. Durante lo sciopero, i delegati sindacali e i dipendenti hanno espresso la richiesta di garanzie per ambienti di lavoro più sicuri. La protesta si è svolta oggi pomeriggio, coinvolgendo direttamente i presenti e attirando l’attenzione sulla questione delle condizioni lavorative all’interno del punto vendita.

Pontedera (Pisa), 18 maggio 2026 – “Condizioni di lavoro sicure, questo vogliamo”, dice Paolo Macis (Cgil – Pisa) insieme ai delegati interni e ai lavoratori che a fine turno hanno fatto un’ora di sciopero. Protesta stamani al magazzino Lidl di Pontedera (dove lavorano 400 operai) per quanto accaduto sabato mattina quando, durante la fase di lavoro per la manutenzione e ripristino di una porzione di pavimentazione con resina epossidica, tre operai hanno avuto bisogno di soccorso e accertamenti medici dopo aver inalato esalazioni. L’incidente ha reso necessario lo sgombero dei reparti e il blocco precauzionale delle attività logistiche. Da... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Vogliamo condizioni sicure”. Operai intossicati alla Lidl, la protesta dei sindacati

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