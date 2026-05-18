Voci su Celentano ricoverato il Clan smentisce | È a Galbiate e sta bene
Circolano voci su un possibile ricovero ospedaliero di un noto cantante, con alcune fonti che sostengono si trovi in condizioni gravi. Tuttavia, il suo entourage ha chiarito che si trova a casa, a Galbiate, e gode di buona salute. La questione ha suscitato discussioni online, alimentate da indiscrezioni non confermate. La famiglia ha deciso di smentire ufficialmente le voci, confermando che il cantante è in condizioni stabili e non è stato necessario il ricovero.
"Celentano è in gravi condizioni in ospedale". No, affatto: "Sta bene ed è a casa".Ancora una volta (non è infatti la prima) lo stato di salute del Molleggiato, che vive insieme alla moglie Claudia Mori a Galbiate, fa discutere e incendia il web in scia a voci di corridoio che ben presto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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