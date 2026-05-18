Voci su Celentano ricoverato il Clan smentisce | È a Galbiate e sta bene

Nelle ultime ore circolano voci riguardo alle condizioni di salute di un noto artista, con alcune fonti che suggeriscono un ricovero in ospedale in condizioni gravi. Tuttavia, il suo entourage ha smentito queste indiscrezioni, affermando che si trova a casa, a Galbiate, e sta bene. L’artista vive con la moglie nella stessa località, e le notizie non ufficiali hanno generato discussioni e commenti sui social network. La famiglia ha ribadito che non ci sono motivi di preoccupazione riguardo alla salute dell’artista.

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"Celentano è in gravi condizioni in ospedale". No, affatto: "Sta bene ed è a casa".Ancora una volta (non è infatti la prima) lo stato di salute del Molleggiato, che vive insieme alla moglie Claudia Mori a Galbiate, fa discutere e incendia il web in scia a voci di corridoio che ben presto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Celentano, il Clan smentisce voci su problemi salute: “Sta benissimo, è a casa” CELENTANO RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI: IL WEB VA NEL PANICO, POI ARRIVA LA VERITÀ. Un post condiviso sui social scatena la preoccupazione dei fan del Molleggiato, ma dal Clan arriva una smentita netta #Celentano x.com Voci su Celentano ricoverato, il Clan smentisce: È a Galbiate e sta beneLa presunta notizia è circolata nella serata di domenica, oggi la smentita ufficiale dell'ufficio stampa: È felicemente a casa con Claudia Mori ... leccotoday.it Adriano Celentano ricoverato, è grave, ma arriva la smentita: la dichiarazione di Claudia MoriNella serata di ieri si erano diffuse voci su un ricovero del cantante da un profilo Facebook intestato a Claudio Lippi ... today.it