Voci su Celentano ricoverato il Clan smentisce | È a Galbiate e sta bene

Da leccotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore circolano voci riguardo alle condizioni di salute di un noto artista, con alcune fonti che suggeriscono un ricovero in ospedale in condizioni gravi. Tuttavia, il suo entourage ha smentito queste indiscrezioni, affermando che si trova a casa, a Galbiate, e sta bene. L’artista vive con la moglie nella stessa località, e le notizie non ufficiali hanno generato discussioni e commenti sui social network. La famiglia ha ribadito che non ci sono motivi di preoccupazione riguardo alla salute dell’artista.

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"Celentano è in gravi condizioni in ospedale". No, affatto: "Sta bene ed è a casa".Ancora una volta (non è infatti la prima) lo stato di salute del Molleggiato, che vive insieme alla moglie Claudia Mori a Galbiate, fa discutere e incendia il web in scia a voci di corridoio che ben presto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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