Vlahovic al Milan ecco il piano Allegri e Tare | Cardinale ribalta tutto

Da pianetamilan.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel video pubblicato su YouTube da PianetaMilan, Stefano Bressi illustra i dettagli delle trattative in corso riguardo a un possibile trasferimento di un calciatore di punta alla squadra rossonera. Si parla di un accordo tra le parti e di un piano che coinvolge anche altre squadre, con alcuni nomi che vengono menzionati come possibili destinazioni. La trattativa sembra avere diverse fasi e potrebbe ancora subire variazioni prima di essere definita ufficialmente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La partita di ieri contro il Genoa potrebbe aver cambiato molto in casa Milan, perché la Champions League è ormai vicina e la presenza di Gerry Cardinale, con a fianco Igli Tare, può rimescolare le carte e cambiare un po' le voci che sono arrivate in queste settimane intorno al Diavolo. La qualificazione nella competizione europea principale rende meno probabile l’addio di Massimiliano Allegri e questo incide direttamente anche sul mercato. Anche perché la giornata di ieri non ha visto solo la vittoria del Milan, ma a Torino se prima delle 12 probabilmente erano convinti che Dusan Vlahovic sarebbe rimasto, ora non è più così. La permanenza di Allegri è la possibilità di prenderlo a zero potrebbero essere una clamorosa occasione per il Milan, che dunque torna in corsa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

vlahovic al milan ecco il piano allegri e tare cardinale ribalta tutto
© Pianetamilan.it - Vlahovic al Milan, ecco il piano. Allegri e Tare: Cardinale ribalta tutto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

VLAHOVIC AL MILAN, ECCO IL PIANO ALLEGRI E TARE, CARDINALE RIBALTA TUTTO

Video VLAHOVIC AL MILAN, ECCO IL PIANO ? ALLEGRI E TARE, CARDINALE RIBALTA TUTTO

Sullo stesso argomento

Milan, Di Stefano rivela: “Incontro a Casa Milan tra Allegri, Furlani e Tare. Ecco il motivo”Oggi nessun allenamento a Milanello con Massimiliano Allegri che ha concesso un giorno di riposo ai giocatori.

Milan, patto Allegri-Modric: il piano di Furlani e Tare per lo ScudettoIl Milan rompe gli indugi e traccia la rotta per la stagione 2026/27: la parola d’ordine è “vincere subito”.

vlahovic al milan eccoVlahovic al Milan, ennesimo ribaltone: la data dell’annuncioLe ultimissime notizie relative al calciomercato del Diavolo. I rossoneri sono pronti ad acquistare il grande bomber ... milanlive.it

vlahovic al milan eccoPellegatti: Allegri non si fida più. Gli altri hanno Malen, Vlahovic, Thuram, noi noCarlo Pellegatti, al podcast Cose Scomode, ha parlato della richiesta del centravanti di Allegri a gennaio e ha comparato gli altri reparti offensivi a quello rossonero. milannews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web