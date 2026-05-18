Nel video pubblicato su YouTube da PianetaMilan, Stefano Bressi illustra i dettagli delle trattative in corso riguardo a un possibile trasferimento di un calciatore di punta alla squadra rossonera. Si parla di un accordo tra le parti e di un piano che coinvolge anche altre squadre, con alcuni nomi che vengono menzionati come possibili destinazioni. La trattativa sembra avere diverse fasi e potrebbe ancora subire variazioni prima di essere definita ufficialmente.

La partita di ieri contro il Genoa potrebbe aver cambiato molto in casa Milan, perché la Champions League è ormai vicina e la presenza di Gerry Cardinale, con a fianco Igli Tare, può rimescolare le carte e cambiare un po' le voci che sono arrivate in queste settimane intorno al Diavolo. La qualificazione nella competizione europea principale rende meno probabile l’addio di Massimiliano Allegri e questo incide direttamente anche sul mercato. Anche perché la giornata di ieri non ha visto solo la vittoria del Milan, ma a Torino se prima delle 12 probabilmente erano convinti che Dusan Vlahovic sarebbe rimasto, ora non è più così. La permanenza di Allegri è la possibilità di prenderlo a zero potrebbero essere una clamorosa occasione per il Milan, che dunque torna in corsa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Vlahovic al Milan, ecco il piano. Allegri e Tare: Cardinale ribalta tutto

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VLAHOVIC AL MILAN, ECCO IL PIANO ALLEGRI E TARE, CARDINALE RIBALTA TUTTO

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