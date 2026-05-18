Vivilosport Mugello chiude un' edizione fatta di tanto sport e divertimento

La trentatreesima edizione di Vivilosport Mugello si è conclusa con molte attività sportive e momenti di svago, anche se il maltempo ha colpito le giornate di venerdì e sabato mattina, impedendo lo svolgimento di alcuni eventi programmati. La manifestazione si è svolta nel territorio di Borgo San Lorenzo e nelle zone limitrofe, attirando numerosi partecipanti e visitatori. Nonostante le difficoltà meteorologiche, l’evento ha mantenuto il suo ritmo, portando avanti diverse iniziative sportive e di intrattenimento.

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La trentatreesima edizione di Vivilosport Mugello ha animato Borgo San Lorenzo e il Mugello, nonostante il maltempo che ha impedito lo svolgimento di molti eventi previsti tra venerdì e sabato mattina. Al miglioramento del tempo, il Foro Boario è stato invaso da migliaia di visitatori, con 111. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Borgo San Lorenzo al via Vivilosport MugelloFirenze, 15 maggio 2026 – Si è aperta la 23/a edizione di 'Vivilosport Mugello' a Borgo San Lorenzo (Firenze): nonostante il forte vento in molti... Oggi torna ’Vivilosport Mugello’. Con oltre trecento iniziativeOggi a Borgo San Lorenzo, con il taglio del nastro alle 18, si dà il via a ’Vivilosport Mugello’, edizione numero 33 della grande fiera e festa... Vivilosport Mugello 2026, ieri l'inaugurazioneSi è aperta la XXXII edizione di Vivilosport Mugello a Borgo San Lorenzo che ha vissuto ieri la sua inaugurazione ufficiale. Già nella giornata di giovedì le manifestazioni, malgrado il forte vento, s ... nove.firenze.it Oggi torna ’Vivilosport Mugello’. Con oltre trecento iniziativeAl Foro Boario fino a domenica la 33esima edizione tra gare, esibizioni e allenamenti Appuntamento molto atteso. lanazione.it