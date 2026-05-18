Vivilosport Mugello chiude un' edizione fatta di sport e divertimento
La trentatreesima edizione di Vivilosport Mugello si è svolta a Borgo San Lorenzo e nelle aree circostanti, portando numerose attività sportive e momenti di svago. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse che hanno impedito lo svolgimento di alcuni eventi programmati tra venerdì e sabato mattina, l'edizione ha comunque coinvolto partecipanti e pubblico. Sono stati presenti diverse iniziative sportive, anche se alcune si sono svolte in forma ridotta o sono state cancellate. La manifestazione si è conclusa senza ulteriori problemi.
La trentatreesima edizione di Vivilosport Mugello ha animato Borgo San Lorenzo e il Mugello, nonostante il maltempo che ha impedito lo svolgimento di molti eventi previsti tra venerdì e sabato mattina. Al miglioramento del tempo, il Foro Boario è stato invaso da migliaia di visitatori, con 111. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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