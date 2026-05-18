Vivilosport Mugello chiude un' edizione fatta di sport e divertimento

La trentatreesima edizione di Vivilosport Mugello si è svolta a Borgo San Lorenzo e nelle aree circostanti, portando numerose attività sportive e momenti di svago. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse che hanno impedito lo svolgimento di alcuni eventi programmati tra venerdì e sabato mattina, l'edizione ha comunque coinvolto partecipanti e pubblico. Sono stati presenti diverse iniziative sportive, anche se alcune si sono svolte in forma ridotta o sono state cancellate. La manifestazione si è conclusa senza ulteriori problemi.

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La trentatreesima edizione di Vivilosport Mugello ha animato Borgo San Lorenzo e il Mugello, nonostante il maltempo che ha impedito lo svolgimento di molti eventi previsti tra venerdì e sabato mattina. Al miglioramento del tempo, il Foro Boario è stato invaso da migliaia di visitatori, con 111. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vivilosport Mugello, chiude un'edizione fatta di tanto sport e divertimentoLa trentatreesima edizione di Vivilosport Mugello ha animato Borgo San Lorenzo e il Mugello, nonostante il maltempo che ha impedito lo svolgimento di... A Borgo San Lorenzo al via Vivilosport MugelloFirenze, 15 maggio 2026 – Si è aperta la 23/a edizione di 'Vivilosport Mugello' a Borgo San Lorenzo (Firenze): nonostante il forte vento in molti... Vivilosport Mugello 2026, ieri l'inaugurazioneSi è aperta la XXXII edizione di Vivilosport Mugello a Borgo San Lorenzo che ha vissuto ieri la sua inaugurazione ufficiale. Già nella giornata di giovedì le manifestazioni, malgrado il forte vento, s ... nove.firenze.it Oggi torna ’Vivilosport Mugello’. Con oltre trecento iniziativeAl Foro Boario fino a domenica la 33esima edizione tra gare, esibizioni e allenamenti Appuntamento molto atteso. lanazione.it