Viterbo branco di cinghiali in via Padova | allarme tra i residenti

A Viterbo, alcuni residenti hanno segnalato l’avvistamento di un branco di cinghiali in via Padova. Durante l’episodio, gli animali si sono mossi lungo la strada e sono entrati in alcuni giardini privati. Gli abitanti si sono rivolti alle autorità locali per segnalare la presenza degli animali, che sono stati visti aggirarsi tra le aree verdi della zona. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno evidenziato come gli incontri con i cinghiali stiano diventando più frequenti.

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? Domande chiave Come si sono mossi i cinghiali in via Padova durante l'avvistamento?. Perché gli animali stanno entrando sempre più spesso nei giardini privati?. Quali rischi concreti corrono gli automobilisti che percorrono quella strada?. Come possono i residenti segnalare nuovi avvistamenti per proteggere il quartiere?.? In Breve Avvistamento avvenuto domenica 17 maggio intorno alle ore 12:45 in via Padova.. Aumento costante di segnalazioni di fauna selvatica nelle aree urbane di Viterbo.. Cittadini possono inviare foto e video tramite WhatsApp al numero 3387796471.. Presenza consolidata di branchi nelle zone verdi della Quercia e margini urbani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, branco di cinghiali in via Padova: allarme tra i residenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Branco di cinghiali dentro il parco GiottoArezzo, 13 maggio 2026 – Nelle immagini si vede un branco di cinghiali che si aggira al Parco Giotto. Arzachena, scontro con un branco di cinghiali: muore un animale? Punti chiave Come ha fatto la vegetazione a nascondere il branco all'autista? Perché i cinghiali si spostano ora verso le strade urbane? Quali... A Viterbo tornano i cinghialiA Viterbo tornano i cinghiali. Cronaca - Avvistato un branco in via Padova alla Quercia ieri intorno all'ora di pranzo - Gli animali si aggiravano in cerca di cibo nelle vicinanze delle abitazioni ... tusciaweb.eu Branco di cinghiali a Fontesecca. Giardini e strade devastate. La paura degli abitanti del quartiereUn branco di circa venti cinghiali ha preso possesso della zona di Fontesecca a Castiglion Fiorentino, nei pressi dello stadio comunale e lungo la strada che porta alla Noceta. Da settimane gli ... lanazione.it