Visite mediche specialistiche gratuite ad Avellino | l' iniziativa solidale di Le Mani sui Cuori APS
L’associazione di promozione sociale “Le Mani sui Cuori A.P.S.” organizza visite mediche specialistiche gratuite a Avellino nei giorni 30 e 31 maggio 2026. L’iniziativa si svolge presso la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria e prevede consulenze in più di dieci discipline mediche. La presenza di professionisti del settore è garantita dal dottore che guida l’associazione. L’obiettivo è offrire assistenza e consulenza a chi ne ha bisogno senza costi.
L'associazione di promozione sociale guidata dal dott. Francesco Russo offre consulenze in oltre dieci discipline il 30 e 31 maggio 2026 presso la Chiesa del Cuore Immacolato di MariaL'associazione “Le Mani sui Cuori A.P.S.”, presieduta dal dott. Francesco Russo, organizza per il mese di maggio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
VOLONTARIATO E PREVENZIONE
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