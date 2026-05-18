Visite mediche specialistiche gratuite ad Avellino | l' iniziativa solidale di Le Mani sui Cuori APS

L’associazione di promozione sociale “Le Mani sui Cuori A.P.S.” organizza visite mediche specialistiche gratuite a Avellino nei giorni 30 e 31 maggio 2026. L’iniziativa si svolge presso la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria e prevede consulenze in più di dieci discipline mediche. La presenza di professionisti del settore è garantita dal dottore che guida l’associazione. L’obiettivo è offrire assistenza e consulenza a chi ne ha bisogno senza costi.

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L'associazione di promozione sociale guidata dal dott. Francesco Russo offre consulenze in oltre dieci discipline il 30 e 31 maggio 2026 presso la Chiesa del Cuore Immacolato di MariaL'associazione “Le Mani sui Cuori A.P.S.”, presieduta dal dott. Francesco Russo, organizza per il mese di maggio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VOLONTARIATO E PREVENZIONE Sullo stesso argomento ’Spesa Sospesa’ e cuori generosi. L’iniziativa solidale è un successoSono state raccolte quaranta scatole con beni di prima necessità per aiutare le famiglie in difficoltà e in situazione di fragilità. Dai Lions toscani visite mediche gratuiteFirenze, 5 maggio 2026 – Sarà una giornata diversa dal solito quella di sabato prossima, dedicata alla salute e all’inclusione. Visite specialistiche e consulenze gratuite. Successo per l’iniziativa ’Medici in piazza’Successo della nuova edizione di ’Medici in piazza’, l’importante iniziativa promossa dal Lions Club Montecatini Terme, dal Lions Club Montecatini Terme Castello e dal Lions Club Monsummano Terme ... lanazione.it Giornata mondiale della vista. L’iniziativa della Soi: Visite specialistiche gratuite per chi non è mai stato dall’oculistaQuest’anno organizziamo una capillare campagna d’informazione rivolta a coloro che non sono mai stati visitati da un medico oculista. Soi, Fondazione Insieme per la Vista e Iapb Italia con il ... quotidianosanita.it