Visita guidata in notturna e lettura poetica a San Pietro
Mercoledì 20 maggio alle 20 si terrà una visita guidata gratuita alla basilica di San Pietro, un edificio con una storia lunga secoli. L’evento prevede un percorso attraverso i principali spazi della chiesa, accompagnato da una lettura poetica. La visita si svolgerà di sera, offrendo un’atmosfera diversa rispetto alle visite diurne. L’ingresso è libero e aperto a tutti, senza necessità di prenotazione. L’appuntamento è in Borgo XX Giugno 74.
Mercoledì 20 maggio alle ore 20 avrà luogo la visita guidata gratuita della millenaria Basilica di San Pietro (Borgo XX Giugno 74).A seguire reading poetico-musicale "Lirica d'amore tra Provenza e Italia". Sarà possibile parcheggiare nell'adiacente parcheggio del complesso monumentale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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