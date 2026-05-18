Visita guidata in notturna e lettura poetica a San Pietro

Mercoledì 20 maggio alle 20 si terrà una visita guidata gratuita alla basilica di San Pietro, un edificio con una storia lunga secoli. L’evento prevede un percorso attraverso i principali spazi della chiesa, accompagnato da una lettura poetica. La visita si svolgerà di sera, offrendo un’atmosfera diversa rispetto alle visite diurne. L’ingresso è libero e aperto a tutti, senza necessità di prenotazione. L’appuntamento è in Borgo XX Giugno 74.

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