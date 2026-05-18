Visita guidata a Palazzo Miniscalchi | da casa a museo

Una visita guidata a Palazzo Miniscalchi consente di scoprire come un'antica residenza nobiliare sia stata convertita in un museo. Il Museo Miniscalchi-Erizzo conserva arredi, oggetti e opere d'arte che riflettono la storia della famiglia che vi ha abitato. La dimora si trova nel centro storico e presenta spazi decorati con affreschi e arredi d'epoca. L'accesso al museo permette di conoscere i dettagli architettonici e le collezioni che documentano il passato aristocratico della regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Museo Miniscalchi-Erizzo rappresenta una peculiare testimonianza di un’antica dimora nobiliare trasformata in un Museo. Sabato 23 maggio alle ore 15 è in programma una visita guidata per scoprirlo. La famiglia Miniscalchi, un antico e nobile casato di origine bergamasca, abitò a Palazzo. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Visita guidata a Palazzo Miniscalchi: da casa a museoIl Museo Miniscalchi-Erizzo rappresenta una peculiare testimonianza di un’antica dimora nobiliare trasformata in un Museo. Sabato 23 maggio alle ore 15 è in programma una visita guidata per scoprirlo. veronasera.it