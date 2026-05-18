Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti

Sabato 23 maggio alle ore 17.30 è prevista una visita guidata a Palazzo Fizzarotti, uno degli edifici più noti di Bari. L’ingresso sarà riservato a un pubblico selezionato, che potrà esplorare gli interni dell’edificio e ammirare gli ambienti decorati e i dettagli decorativi dell’epoca ottocentesca. L’evento offre l’opportunità di conoscere da vicino uno dei luoghi storici della città, senza dover ricorrere a visite aperte o pubbliche.

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Sabato 23 maggio ore 17.30Visita esclusiva a Palazzo FizzarottiUn’occasione imperdibile per varcare le porte di uno dei palazzi più affascinanti e misteriosi di Bari!Tra ambienti sontuosi e dettagli preziosi, vi accompagneremo in un viaggio nel cuore dell’eclettismo di fine Ottocento.Cosa. 🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Visita a Palazzo Pantelleria VarvaroDomenica 10 maggio, Palazzo Pantelleria Varvaro apre le porte a Tacus per il tour VISITA A PALAZZO PANTELLERIA VARVARO un'esclusiva visita guidata, che offre l’opportunità di entrare in una delle di ... guidasicilia.it Palazzo Maldura e il Complesso Beato Pellegrino: visita guidata gratuita alla scoperta dei segreti dei due affascinanti edifici del BoPADOVA - Palazzo Maldura e il Complesso Beato Pellegrino. Due edifici di spessore per l'Università di Padova, in cui l'eredità storica si fonde con la modernità. Due edifici pure ben noti a moltissimi ... ilgazzettino.it