Virtus Bologna travolge Trento | pioggia di triple e vantaggio in serie

La Virtus Bologna ha dominato la partita contro Trento con una serie di triple che hanno messo rapidamente in salita il punteggio per la squadra ospite. Nel primo quarto, la squadra di casa ha infilato numerosi canestri dalla lunga distanza, aprendo un vantaggio consistente. La difesa di Trento ha subito venti triple complessivamente, un numero che ha pesato nel corso dell’intera partita. La vittoria si è concretizzata con una differenza significativa nel punteggio, grazie anche alla forte efficacia offensiva della Virtus Bologna.

? Punti chiave Come ha fatto la difesa di Trento a subire venti triple?. Chi ha scatenato la pioggia di canestri nel primo quarto?. Perché l'infortunio di Alston è avvenuto proprio nel momento decisivo?. Come potrà l'Aquila Trento recuperare il fattore campo martedì?.? In Breve Edwards e Alston segnano 21 punti ciascuno, Dos Santos ne aggiunge 14.. Bologna realizza 20 triple, Trento vince il pitturato con il 59% di efficacia.. Alston esce dal campo al 35° minuto per un problema alla mano.. Prossimo match per Trento martedì alle ore 20 per il recupero.. La Virtus Bologna ha travolto l’Aquila Trento con un netto 102-71 in gara 1, grazie a una prestazione devastante di Carsen Edwards e Alston che ha aperto la serie agli emiliani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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