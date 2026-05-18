Violenza nel carcere di Pontedecimo detenuta ferisce quattro poliziotte

Venerdì 15 maggio 2026, nel carcere di Genova Pontedecimo, una detenuta italiana ha aggredito quattro poliziotte penitenziarie. La donna, con fine pena fissata nel 2030 e affetta da HIV, ha causato lesioni alle agenti durante l’episodio. L’episodio si è verificato nel corso della giornata e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine interne al carcere. La vicenda è stata confermata dalle autorità carcerarie e sanitarie coinvolte.

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Una detenuta italiana, con fine pena previsto nel 2030 e affetta da hiv, ha brutalmente aggredito quattro poliziotte penitenziarie in servizio nella giornata di venerdì 15 maggio 2026 presso il carcere di Genova Pontedecimo.Le agenti, immediatamente soccorse e trasportate presso il nosocomio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Detenuta trovata morta al carcere di Perugia Detenuta trovata morta in carcere a PerugiaPerugia, 18 aprile 2026 – È stata trovata morta nella sua cella una giovane detenuta nel carcere di Perugia, il decesso è avvenuto durante la notte e... Violenza nel carcere di Ivrea: quattro poliziotti penitenziari malmenati da un detenutoQuattro appartenenti alla polizia penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto all'ora di pranzo di ieri, venerdì 15 maggio 2026, all'interno del carcere di Ivrea. L'autore dell'aggressione è uno ... torinotoday.it Condannato per violenza sessuale su minore, va in carcere a Oristano. I fatti risalgono al 2021, deve ancora scontare due anni di reclusione #ANSA x.com Ivrea, detenuto aggredisce quattro agenti in carcereIl SAPPE denuncia l’ennesimo episodio di violenza contro la Polizia Penitenziaria: Situazione ormai fuori controllo, servono interventi immediati e strutture adeguate per i detenuti psichiatrici ... giornalelavoce.it