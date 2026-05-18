Violento impatto fra due auto | grande spavento sulla superstrada
Un incidente si è verificato sulla strada statale 7, che collega Brindisi a Taranto, coinvolgendo due veicoli. L'impatto è stato violento, suscitando grande spavento tra i testimoni e gli automobilisti presenti sul tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere i coinvolti e mettere in sicurezza l'area. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell'incidente e gestendo la viabilità. Nessuna informazione è stata fornita sulla gravità delle ferite delle persone coinvolte.
LATIANO - Violento l'impatto tra due auto avvenuto sulla strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto. L'incidente si è verificato intorno alle ore 8.15 di oggi (lunedì 18 maggio) nei pressi dello svincolo per Latiano. Qui una Renault Modus è entrata in collisione con una Opel Karl. La. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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