I fan di Matrimonio a prima vista UK sono sotto choc dopo la recente inchiesta condotta dalla Bbc. Stando a quanto riportato dall'ente radiotelevisivo pubblico del Regno Unito, tre donne hanno denunciato di aver subito abusi sessuali durante le riprese del programma. Stiamo parlando del celebre reality show – presente anche in Italia – in cui un team di esperti forma delle coppie di sconosciuti con un'alta percentuale di affinità, compiendo di fatto un esperimento sociale. I matrimoni non sono legalmente vincolanti, ma le coppie vengono mandate in luna di miele, e poi vanno a vivere insieme per un po', mettendosi alla prova. Tutto viene ovviamente filmato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Violentate dai concorrenti", l'inchiesta choc sul programma Matrimonio a prima vista

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