Vinti i playoff | va avanti il sogno promozione Gragnolese ribaltata Massarosa in paradiso

Da sport.quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di una partita combattuta, la squadra di casa ha conquistato la vittoria per 2-1 contro la Gragnolese, conquistando così l’accesso alla fase successiva dei playoff. La gara si è conclusa con il gol decisivo negli ultimi minuti, portando la formazione di Massarosa in una posizione favorevole nel cammino verso la promozione. La squadra ospite, invece, ha subito un ribaltamento nel risultato, non riuscendo a mantenere il vantaggio iniziale. La partita ha visto in campo i giocatori Lunardini, Benedetti, Volpe ed altri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

massarosa 2 gragnolese 1 MASSAROSA: Lunardini, M. Benedetti (89’ T. Simonini), Volpe, E. Carmassi, T. Lazzarini, Iacomini, A. Montemagni (56’ Gandini), A. Misuri, A. Cheli, C. Cotza, C. Larini (69’ Fani). All. M. Misuri. GRAGNOLESE: Pierini, Cardellini (90’ Bertoli), Borghetti (87’ Di Negro), Tonelli, Mazzone, Pennucci, Battaglia (53’ Lombardo), Cecconi, Petacchi (59’ Lombardi), Rosaia, Tedeschi. All. Mencatelli. Arbitro: Margherita Calvani di Prato (assistenti di linea La Macchia e Gambini di Pontedera). Reti: 1’ Petacchi (G); 77’ A. Cheli (M), 88’ Gandini (M). Note: espulso il portiere Pierini (G) nel finale; al 28’ ed al 57’ interruzioni per cooling-break. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

vinti i playoff va avanti il sogno promozione gragnolese ribaltata massarosa in paradiso
© Sport.quotidiano.net - Vinti i playoff: va avanti il sogno promozione. Gragnolese ribaltata, Massarosa in paradiso
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

Video The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

Sullo stesso argomento

Calcio: finale playoff Seconda categoria Toscana (girone A). Massarosa al “Raffi“ contro la GragnoleseOggi è il grande giorno della finale playoff di Seconda categoria per alimentare sempre più il sogno di salire in Prima del Massarosa, realtà in...

Leggi anche: Gragnolese-Massarosa promette spettacolo. Pennucci: "Dobbiamo crederci fino in fondo"

Olimpia Milano-Reggio Emilia, Gara 1 apre i playoff LBA 2026Milano ospita il primo atto dei quarti contro una Reggio Emilia cresciuta nella seconda parte della stagione: palla a due sabato alle 18.30. Il primo crocevia della post-season I playoff LBA 2026 ... milanosportiva.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web