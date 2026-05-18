Vinti i playoff | va avanti il sogno promozione Gragnolese ribaltata Massarosa in paradiso
Nel corso di una partita combattuta, la squadra di casa ha conquistato la vittoria per 2-1 contro la Gragnolese, conquistando così l’accesso alla fase successiva dei playoff. La gara si è conclusa con il gol decisivo negli ultimi minuti, portando la formazione di Massarosa in una posizione favorevole nel cammino verso la promozione. La squadra ospite, invece, ha subito un ribaltamento nel risultato, non riuscendo a mantenere il vantaggio iniziale. La partita ha visto in campo i giocatori Lunardini, Benedetti, Volpe ed altri.
massarosa 2 gragnolese 1 MASSAROSA: Lunardini, M. Benedetti (89’ T. Simonini), Volpe, E. Carmassi, T. Lazzarini, Iacomini, A. Montemagni (56’ Gandini), A. Misuri, A. Cheli, C. Cotza, C. Larini (69’ Fani). All. M. Misuri. GRAGNOLESE: Pierini, Cardellini (90’ Bertoli), Borghetti (87’ Di Negro), Tonelli, Mazzone, Pennucci, Battaglia (53’ Lombardo), Cecconi, Petacchi (59’ Lombardi), Rosaia, Tedeschi. All. Mencatelli. Arbitro: Margherita Calvani di Prato (assistenti di linea La Macchia e Gambini di Pontedera). Reti: 1’ Petacchi (G); 77’ A. Cheli (M), 88’ Gandini (M). Note: espulso il portiere Pierini (G) nel finale; al 28’ ed al 57’ interruzioni per cooling-break. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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