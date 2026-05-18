Un nuovo itinerario tra le cantine del Friuli sta attirando appassionati di vino e gastronomia, con partenza da Udine. La corriera farà tappa in diversi stabilimenti, offrendo la possibilità di degustare vini locali e di assaggiare piatti tipici, tra cui calamari, durante l’ultimo pranzo programmato. La presenza del trasporto organizzato permette ai visitatori di muoversi tra le cantine senza doversi preoccupare degli spostamenti, rendendo l’esperienza più fluida e comoda.

? Punti chiave Dove si fermerà la corriera per l'ultimo pranzo con i calamari?. Come cambierà l'esperienza tra le cantine grazie al trasporto organizzato?. Cosa include esattamente il pacchetto da 55 euro per il tour?. Quali altre mostre gratuite si possono visitare in Friuli questo mese?.? In Breve Partenza ore 9:15 da Piazza I Magmio con tappe a Maniago e Bucovaz.. Prezzo di 55 euro include trasporto, degustazioni, pranzo e DJ set musicale.. Tour organizzato dall'Osteria Storica Grappolo d'Oro con rientro a Udine ore 17:00.. Altre mostre locali disponibili presso Casa Cavazzini e Fondazione Friuli fino a maggio 2026.. Il 31 maggio prossimo, una corriera speciale partirà da Piazza I Maggio a Udine alle ore 9:30 per portare i viaggiatori tra le colline friulane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vino e sapori in bus: il tour tra le cantine friulane parte da Udine

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