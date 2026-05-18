Vingegaard prende lo skilift e vede sempre più Rosa

Durante una giornata sulle piste storiche del luogo natale di Alberto Tomba, il ciclista Jonas Vingegaard si è spostato con lo skilift, osservando sempre più vicina la maglia rosa. La scena si è svolta in un contesto di attività sportive e si è conclusa con il ciclista che ha risalito le piste in modo tranquillo. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo all'evento o alle motivazioni del suo spostamento.

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