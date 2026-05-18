Vingegaard prende lo skilift e vede sempre più Rosa
Durante una giornata sulle piste storiche del luogo natale di Alberto Tomba, il ciclista Jonas Vingegaard si è spostato con lo skilift, osservando sempre più vicina la maglia rosa. La scena si è svolta in un contesto di attività sportive e si è conclusa con il ciclista che ha risalito le piste in modo tranquillo. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo all'evento o alle motivazioni del suo spostamento.
Sulle piste che diedero i natali sciistici ad Alberto Tomba, Jonas Vingegaard prende lo skilift e risale leggero. Non si deve dannare l'anima per vincere la seconda tappa in questo Giro. Non deve agitarsi per recuperare tempo al portoghese Eulalio sempre in rosa -, che gli concede una quarantina di secondi, deve solo pensare a gestire le sue forze, tanto la maglia è lì e la prenderà quando sarà il momento. «Sapevo che era un traguardo alla mia portata ha spiegato il danese che ora è a 2'24 dalla maglia rosa -. Sono felice per il mio team, che ha controllato molto bene ogni situazione, poi io ho finalizzato al meglio il mio lavoro». Elementare nella sua esposizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Jonas Vingegaard Enjoys Goat for Dinner
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