Il ciclista danese ha ottenuto le prime due vittorie in salita senza spingere al massimo, dimostrando di avere ancora margini di miglioramento. A Corno alle Scale, ha accelerato negli ultimi metri, staccando il rivale e consolidando la sua posizione nella classifica generale. Il suo vantaggio sembra mantenersi stabile, e la cronometro potrebbe rappresentare un’ulteriore occasione per aumentare il distacco sugli avversari. La corsa continua con il danese in testa, pronto a difendere il suo vantaggio.

Così è anche troppo facile. Dopo una settimana di gara, Jonas Vingegaard, padrone del Giro fin dalla vigilia, ha già vinto entrambe le tappe con arrivo in salita, gestendo le sue forze col bilancino. È certamente il più forte, ma abbiamo l’impressione che corra fin troppo con la testa e poco col cuore. Raccoglie tanto dando il minimo. Ieri ha aperto il gas (un filo) a 800 metri dal traguardo dopo aver sfruttato chirurgicamente il lavoro della sua Visma-Lease a Bike (nettamente la squadra più forte in salita) e anche quello di Felix Gall, l’austriaco che almeno all’apparenza è l’unico potenziale rivale di questo Giro edizione 2026. Purtroppo, ieri, sulle rampe non certo impossibili verso Corno alle Scale, è saltato anche Giulio Pellizzari, il giovane marchigiano che portava in bici le speranze del ciclismo italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vingegaard, più testa che cuore, ma il Giro è già suo e la crono può dargli la rosa

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