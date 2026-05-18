Vingegaard e l' elogio a Campenaerts | È il miglior gregario in gruppo
Vingegaard ha commentato pubblicamente le prestazioni del suo compagno di squadra, descrivendolo come il miglior gregario del gruppo. La dichiarazione è arrivata durante un evento sportivo in cui si sono analizzati i ruoli all’interno della squadra durante le tappe recenti. Campenaerts ha ricevuto apprezzamenti specifici per il suo contributo durante le fasi decisive della gara. La discussione si è concentrata sulle dinamiche tra i corridori e sulla rilevanza del lavoro di squadra in questa competizione.
Roma, 18 maggio 2026 - Se il primo giorno di riposo, quello detta settimana scorsa, fu più che altro di trasferimento dalla Bulgaria all' Italia, dopo 9 tappe e i primi esami in salita già alle spalle si può parlare quasi di giro di boa del Giro d'Italia 2026, tra riflessioni e primi bilanci anche per chi come Jonas Vingegaard, seppur in assenza (per ora) della maglia rosa, si sta confermando l'uomo da battere e il prevedibile padrone quando la strada si impenna. Le dichiarazioni di Vingegaard. Classifica generale alla mano, il danese deve recuperare 2'24" ad Afonso Eulalio, i l leader a sorpresa in seguito alla 'fuga bidone' di Potenza, traguardo sul quale si era imposto Igor Arrieta: un gap che potrebbe essere colmato già nella cronometro di domani, 42 km per specialisti puri da Viareggio a Massa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Vingegaard praises Campenaerts: He's the best domestique in the group.The Dane has warm words for his Visma-Lease a Bike team and in particular for the Belgian, who reveals a behind-the-scenes look at the Corno alle Scale stage of the Giro d'Italia: Ciccone asked us fo ... sport.quotidiano.net
Vingegaard e l'elogio a Campenaerts: È il miglior gregario in gruppoIl danese ha parole al miele per la sua Visma-Lease a Bike e in particolare per il belga, che svela un retroscena sulla tappa di Corno alle Scale del Giro d’Italia: Ciccone ci ha chiesto il permesso ... sport.quotidiano.net