Vingegaard e l' elogio a Campenaerts | È il miglior gregario in gruppo

Vingegaard ha commentato pubblicamente le prestazioni del suo compagno di squadra, descrivendolo come il miglior gregario del gruppo. La dichiarazione è arrivata durante un evento sportivo in cui si sono analizzati i ruoli all’interno della squadra durante le tappe recenti. Campenaerts ha ricevuto apprezzamenti specifici per il suo contributo durante le fasi decisive della gara. La discussione si è concentrata sulle dinamiche tra i corridori e sulla rilevanza del lavoro di squadra in questa competizione.

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