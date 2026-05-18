Vimercate nuovo piano per l’ex ospedale | via allo stallo urbanistico
A Vimercate è stato avviato un nuovo piano riguardante l’area dell’ex ospedale, con l’obiettivo di superare le difficoltà legate alle questioni urbanistiche. Il progetto del teatro ipogeo, che faceva parte delle proposte iniziali, potrebbe subire modifiche in seguito al cambio di amministrazione politica. Inoltre, il costruttore dovrà affrontare spese legate alla bonifica dei terreni prima di poter proseguire con le opere di costruzione. Le decisioni su questi aspetti influiranno sulla prosecuzione del progetto complessivo.
? Domande chiave Come cambierà il progetto del teatro ipogeo dopo il cambio politico?. Quali costi dovrà sostenere il costruttore per la bonifica dei terreni?. Perché la nuova Casa di Comunità rende obsoleti i vecchi piani?. Quanto tempo servirà per trasformare l'area in un centro residenziale?.? In Breve Area di 132mila metri quadrati coinvolta nella riqualificazione dopo vent'anni di stallo.. Nuovo centro scolastico sostituisce il progetto del teatro ipogeo da 500 posti.. Vendita di 62mila metri quadrati al costruttore Devero sblocca l'operazione economica.. Servizi sanitari saranno ricollocati nel complesso storico delle ex Medicine vicino al Municipio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Quartu, addio allo stallo: arriva il nuovo piano urbanistico unico? Punti chiave Come cambieranno le regole per costruire sul litorale di Quartu? Perché il vecchio sistema con cinquanta deleghe ha bloccato la città?...
Leggi anche: Serino volta pagina: approvato il nuovo Piano Urbanistico Comunale
Gravi danni e personale medico ferito all'Ospedale di Vimercate nella notte di mercoledì: un 36enne, dopo essersi visto rifiutare il ricovero, ha devastato prima il CPS e poi il pronto soccorso. - Facebook facebook
Ex ospedale, nuovo capitolo. Venduto per dieci milioniLa Regione vende a Devero il vecchio nosocomio, rogito fissato al 28 maggio. Dopo 16 anni può partire l’operazione rinascita dell’area abbandonata. ilgiorno.it
Vimercate: via libera alla vendita dell’ex ospedale, semaforo verde per la cessionePiù che la chiusura di un cerchio, la fine di un incubo. Per la ... msn.com