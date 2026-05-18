Villaggio di Coldiretti | tra giorni di festa nel cuore di Latina

A Latina, in piazza del Popolo, torna il Villaggio di Coldiretti, un evento organizzato dall’associazione di categoria con il supporto dell’amministrazione comunale. L’evento segue il successo dell’edizione precedente, che ha attirato più di 60.000 visitatori. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni e prevede diverse attività rivolte al pubblico. La partecipazione di Coldiretti e del Comune conferma l’impegno condiviso per valorizzare il settore agricolo e le tradizioni locali.

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