Villaggio di Coldiretti | tra giorni di festa nel cuore di Latina
A Latina, in piazza del Popolo, torna il Villaggio di Coldiretti, un evento organizzato dall’associazione di categoria con il supporto dell’amministrazione comunale. L’evento segue il successo dell’edizione precedente, che ha attirato più di 60.000 visitatori. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni e prevede diverse attività rivolte al pubblico. La partecipazione di Coldiretti e del Comune conferma l’impegno condiviso per valorizzare il settore agricolo e le tradizioni locali.
Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto partecipare oltre 60mila visitatori, torna in piazza del Popolo a Latina il Villaggio di Coldiretti, organizzato dalla stessa associazione di categoria in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.Da venerdì 22 a domenica 24 maggio nel cuore di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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Torna in piazza del Popolo il Villaggio della Coldiretti ift.tt/TWakioC ift.tt/NVR3tjm x.com
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