Villa Santo Stefano l' ufficio postale riapre in versione polis
L’ufficio postale di Villa Santo Stefano ha riaperto oggi al pubblico dopo un periodo di chiusura per lavori di ristrutturazione. La struttura è stata aggiornata seguendo il modello Polis, che prevede interventi di riqualificazione degli spazi e miglioramenti nelle dotazioni tecnologiche. La riapertura consente ai cittadini di tornare a usufruire dei servizi postali nel nuovo allestimento, che mira a garantire un funzionamento più efficiente e moderno. La struttura rimane aperta con orari regolari, pronta ad accogliere gli utenti.
L’ufficio postale di Villa Santo Stefano ha riaperto oggi al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis.Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di piazza Umberto I, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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