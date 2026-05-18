Villa Litta di Lainate tornano Ninfeamus e Wunder Mrkt | una giornata tra arte fiori handmade e vintage
Domenica 24 maggio, Villa Litta di Lainate accoglie la quattordicesima edizione di Ninfeamus, un evento che si svolge dalle 10 alle 20. La manifestazione propone una combinazione di arte, fiori, prodotti handmade e vintage, offrendo un’occasione di incontro tra appassionati e visitatori. Durante la giornata, saranno presenti esposizioni e bancarelle che mettono in mostra creazioni artigianali e pezzi di seconda mano. La location si trasforma in un punto di ritrovo dedicato alla cultura e alla creatività, nel cuore della provincia.
Milano, 18 maggio 2026 – Natura, cultura e creatività: domenica 24 maggio dalle 10 alle 20 Villa Litta di Lainate ospita la quattordicesima edizione di Ninfeamus. L’iniziativa è un’occasione per vivere e scoprire la 'villa di delizia' lainatese con una serie di proposte per coinvolgere visitatori di tutte le fasce di età. I partecipanti potranno passeggiare nel Parco storico, premiato come il più bello d’Italia, visitare le eleganti sale affrescate dei palazzi cinquecenteschi e settecenteschi, accedere alle Serre Liberty e lasciarsi sorprendere dallo straordinario Ninfeo, un unicum a livello europeo per la ricchezza di decorazioni, mosaici, affreschi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Mercatini marzo 2026 a Milano, dove e quando: 10 eventi tra fiori, vintage e handmade
L’incanto di Villa Litta. Arte, natura, relax. E laboratori didatticiRelax immersi nel verde, giochi d’acqua, ma anche aperitivi culturali e una serie di incontri.
Domenica 24 maggio a Wunder Mrkt a @villalittalainate tra sale affrescate e giardini storici, ti aspettano oltre 90 espositori da tutta Italia tra vintage, artigianato, design, illustrazione, moda e ricerca. Vieni a curiosare? 10:00 – 20:00 Ingresso gratuito al link i - Facebook facebook
Villa Litta di Lainate, tornano Ninfeamus e Wunder Mrkt: una giornata tra arte, fiori, handmade e vintageL’iniziativa è un’occasione per vivere e scoprire la 'villa di delizia' lainatese con una serie di proposte per coinvolgere visitatori di tutte le fasce di età ... ilgiorno.it
Ninfeamus 2026 e Wunder Mrkt: porte aperte a Villa Litta con visite guidate e mercatino delle meraviglieDomenica 24 maggio 2026 dalle 10.00 alle 20.00 Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate (Milano) ospita la quattordicesima edizione di Ninfeamus, appuntamento atteso e protagonista della vita culturale ... mentelocale.it
Casamicciola, così il porto turistico rilancia reddit