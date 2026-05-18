Villa Litta di Lainate tornano Ninfeamus e Wunder Mrkt | una giornata tra arte fiori handmade e vintage

Da ilgiorno.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio, Villa Litta di Lainate accoglie la quattordicesima edizione di Ninfeamus, un evento che si svolge dalle 10 alle 20. La manifestazione propone una combinazione di arte, fiori, prodotti handmade e vintage, offrendo un’occasione di incontro tra appassionati e visitatori. Durante la giornata, saranno presenti esposizioni e bancarelle che mettono in mostra creazioni artigianali e pezzi di seconda mano. La location si trasforma in un punto di ritrovo dedicato alla cultura e alla creatività, nel cuore della provincia.

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Milano, 18 maggio 2026 – Natura, cultura e creatività: domenica 24 maggio dalle 10 alle 20 Villa Litta di Lainate ospita la quattordicesima edizione di Ninfeamus. L’iniziativa è un’occasione per vivere e scoprire la 'villa di delizia' lainatese con una serie di proposte per coinvolgere visitatori di tutte le fasce di età. I partecipanti potranno passeggiare nel Parco storico, premiato come il più bello d’Italia, visitare le eleganti sale affrescate dei palazzi cinquecenteschi e settecenteschi, accedere alle Serre Liberty e lasciarsi sorprendere dallo straordinario Ninfeo, un unicum a livello europeo per la ricchezza di decorazioni, mosaici, affreschi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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