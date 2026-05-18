Villa Litta di Lainate tornano Ninfeamus e Wunder Mrkt | una giornata tra arte fiori handmade e vintage

Domenica 24 maggio, Villa Litta di Lainate accoglie la quattordicesima edizione di Ninfeamus, un evento che si svolge dalle 10 alle 20. La manifestazione propone una combinazione di arte, fiori, prodotti handmade e vintage, offrendo un’occasione di incontro tra appassionati e visitatori. Durante la giornata, saranno presenti esposizioni e bancarelle che mettono in mostra creazioni artigianali e pezzi di seconda mano. La location si trasforma in un punto di ritrovo dedicato alla cultura e alla creatività, nel cuore della provincia.

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