Vigor Goldoni | ‘Il lavoro nel vivaio è un sistema sano e operativo
Il settore sportivo si interroga sulla successione alla guida tecnica della prima squadra, ancora da definire dopo le recenti novità. La figura attualmente in carica ha descritto il lavoro nel vivaio come un sistema efficace e ben organizzato. La nomina del nuovo allenatore porterà cambiamenti o conferme nelle modalità di gestione del team e nel rapporto con il settore giovanile. Restano ancora da chiarire le implicazioni che questi aggiornamenti avranno sulla continuità delle attività e sui programmi futuri.
? Domande chiave Chi sostituirà la guida tecnica della prima squadra dopo l'attesa?. Come influirà il nuovo allenatore sul lavoro svolto da Goldoni?. Perché i giovani del vivaio sono diventati vitali per la rosa?. Quale strategia userà la società per integrare i talenti locali?.? In Breve Andrea Lazzari guida la Juniores Nazionale che ha raggiunto i playoff stagionali.. I giovani allenati da Lazzari hanno sostenuto la prima squadra durante gli infortuni.. Il progetto punta a integrare i talenti locali con la squadra maggiore.. La gestione di Stefano Goldoni coordina la Scuola Calcio Vigorina a Senigallia.. A Senigallia il movimento calcistico della Vigor vive un momento di forte fermento mentre la piazza attende con moderata fiducia l’annuncio ufficiale relativo alla guida tecnica di mister Aldo Clementi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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