Vigor Goldoni | ‘Il lavoro nel vivaio è un sistema sano e operativo

Il settore sportivo si interroga sulla successione alla guida tecnica della prima squadra, ancora da definire dopo le recenti novità. La figura attualmente in carica ha descritto il lavoro nel vivaio come un sistema efficace e ben organizzato. La nomina del nuovo allenatore porterà cambiamenti o conferme nelle modalità di gestione del team e nel rapporto con il settore giovanile. Restano ancora da chiarire le implicazioni che questi aggiornamenti avranno sulla continuità delle attività e sui programmi futuri.

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