Vigilanza sugli studenti Esistono assicurazioni che vi tutelano per i risarcimenti ma il reato penale resta personale Il Punto di De Martino

Da orizzontescuola.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, si è discusso delle coperture assicurative disponibili per i docenti in caso di incidenti o danni agli studenti. Sono state menzionate alcune polizze che offrono risarcimenti, ma si è anche sottolineato che la responsabilità penale rimane a carico dell’individuo coinvolto. La conversazione ha affrontato il tema della vigilanza sugli studenti e delle eventuali tutele legali a disposizione dei docenti in situazioni di responsabilità.

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Nel corso della trasmissione Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, si è parlato anche delle possibili tutele assicurative per i docenti nei casi legati alla culpa in vigilando e agli eventuali risarcimenti derivanti da incidenti o danni agli studenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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