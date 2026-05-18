VIDEO | Marciapiede dissestato e rischio cadute | via ai lavori in via Crisafulli dopo oltre un decennio

Dopo più di dieci anni di attese, saranno avviati nei prossimi giorni i lavori di riparazione del marciapiede in via Crisafulli, nel tratto tra via Solarino e via Artale, vicino all'area universitaria. La strada presenta un manto dissestato, con parti del marciapiede che risultano sconnesse e a rischio cadute per i cittadini. L'intervento mira a mettere in sicurezza il percorso pedonale e ripristinare le condizioni di utilizzo. La fase di lavori è stata confermata dalle autorità competenti.

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