VIDEO | Marciapiede dissestato e rischio cadute | via ai lavori in via Crisafulli dopo oltre un decennio

Da palermotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo più di dieci anni di attese, saranno avviati nei prossimi giorni i lavori di riparazione del marciapiede in via Crisafulli, nel tratto tra via Solarino e via Artale, vicino all'area universitaria. La strada presenta un manto dissestato, con parti del marciapiede che risultano sconnesse e a rischio cadute per i cittadini. L'intervento mira a mettere in sicurezza il percorso pedonale e ripristinare le condizioni di utilizzo. La fase di lavori è stata confermata dalle autorità competenti.

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Nei prossimi giorni, dopo oltre un decennio di attesa, prenderanno il via i lavori di ripristino e sistemazione del marciapiede di via Elia Crisafulli, nel tratto compreso tra via Umberto Solarino e via Generale Vito Artale, in zona università. L’intervento è stato programmato dopo le numerose. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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