VIDEO In oltre duecento attendono il ritorno della Sir Campione d' Europa
Alle ore 17, in Viale Centova presso il Borgonovo, è arrivato un pullman con a bordo la squadra che ha vinto il titolo europeo. Oltre duecento persone si sono radunate per attendere il ritorno della formazione, che ha conquistato il trofeo internazionale. La scena si svolge lungo la strada, mentre i tifosi si raccolgono per accogliere la squadra campione. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo all’arrivo o alle modalità dell’accoglienza.
Sono le ore 17 e in Viale Centova, presso il Borgonovo, arriva il pullman con a bordo la Sir campione d'Europa. Anzi, di tutto. Erano in 250 ad attendere il ritorno da Torino dei Block Devils, autori ieri di una prestazione memorabile nel match che ha riconsegnato loro la Champions League. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
CEO ignored me for 3y, but after I left, he panicked!
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Sir Campione d'Europa, Lorenzetti: "Un gruppo che dovrà essere ricordato"
VIDEO | Zifio avvistato in mare, il cetaceo “campione di apnea”: può restare immerso per oltre 3 ore senza respirareChi l’ha visto, non conoscendolo, ha pensato di aver avvistato un delfino o una balena.