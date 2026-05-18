VIDEO In oltre duecento attendono il ritorno della Sir Campione d' Europa

Alle ore 17, in Viale Centova presso il Borgonovo, è arrivato un pullman con a bordo la squadra che ha vinto il titolo europeo. Oltre duecento persone si sono radunate per attendere il ritorno della formazione, che ha conquistato il trofeo internazionale. La scena si svolge lungo la strada, mentre i tifosi si raccolgono per accogliere la squadra campione. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo all’arrivo o alle modalità dell’accoglienza.

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