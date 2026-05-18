VIDEO Ex SS88 Avellino-Contrada riaperta la strada a doppio senso

La strada ex SS88, che collega Avellino e Contrada, è stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni. La riapertura consente ora il transito senza restrizioni e permette agli automobilisti di attraversare la zona in entrambe le direzioni. La riapertura è stata comunicata attraverso un aggiornamento ufficiale e riguarda la viabilità della strada, che era stata temporaneamente chiusa in passato. La modifica alla circolazione rimane in vigore fino a ulteriori comunicazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto La ex SS88 tra Avellino e Contrada torna percorribile in entrambi i sensi di marcia. Dopo gli interventi eseguiti in seguito alla frana che aveva compromesso parte della carreggiata, la Provincia di Avellino annuncia anche il prossimo rifacimento del manto stradale, previsto nei prossimi giorni. I lavori di somma urgenza erano partiti il 12 gennaio. Questa mattina il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, insieme al sindaco di Contrada, Pasquale De Santis, ha effettuato un sopralluogo lungo il tratto interessato dagli interventi. Nelle operazioni è stato coinvolto anche il Comune di Avellino, che a fine... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Ex SS88 Avellino-Contrada, riaperta la strada a doppio senso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Contrada (Av). La frana, gli interventi, le polemiche e la politica. Il sindaco a tutto campo Sullo stesso argomento Ex SS88 Avellino-Contrada, carreggiata riaperta al traffico veicolareÈ stata riaperta questa mattina al traffico veicolare la strada ex SS88 Avellino-Contrada. VIDEO| "Fatturati crollati e strada deserta", gi amici di Corso Vittorio chiedono risposte e intano torna il doppio sensoSenza risposte certe e tempi brevi per risolvere almeno i problemi principali, gli esercenti di corso Vittorio Emanuele II sono pronti “a fare la... Strada ex SS88 Avellino-Contrada, riaperta la carreggiataSono stati completati i lavori di ripristino della strada ex SS 88 che da Avellino conduce a Contrada. Questa mattina – 18 maggio -, a partire dalle 10.30, l’intera carreggiata sarà riaperta al traffi ... irpinia24.it Statale chiusa per frana tra Avellino e MontoroNuovo cedimento sulla SS88: strada chiusa nei due sensi. Questo pomeriggio, all'altezza del comune di Contrada, si è verificato un ulteriore cedimento della carreggiata lungo la Strada Statale 88, ... ilmattino.it