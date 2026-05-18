Viareggio-Massa dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate
Domani si terrà la tappa del Giro d’Italia 2026 che collega Viareggio e Massa, attraversando diversi paesi e vie lungo il percorso. Dopo il secondo giorno di riposo, i ciclisti affronteranno un tracciato che coinvolge strade e località situate tra le due città. La gara si svolge nell’ambito della 109ª edizione del Giro d’Italia di ciclismo su strada. La tappa si svolgerà nel territorio che comprende zone di pianura e tratti più impegnativi, con arrivo previsto nel pomeriggio.
Dopo il secondo giorno di riposo, l’ edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada riprenderà domani, martedì 19 maggio 2026, quando si disputerà la decima tappa, che aprirà la seconda settimana: prevista una cronometro individuale con partenza da Viareggio ed arrivo a Massa dopo 42 km. Sarà una prova contro il tempo che si snoderà tutta in Toscana, che vedrà protagoniste le due sedi di partenza ed arrivo, e che attraverserà, inoltre, le località di Marina di Torre Lago, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Cinquale e Rinchiostra. La partenza del primo corridore è fissata alle ore 13.15, mentre l’arrivo della maglia rosa è calcolato attorno alle ore 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 | The Route
Sullo stesso argomento
Paestum-Napoli, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateGiovedì 14 maggio si disputerà la sesta tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 142 km da Paestum a Napoli.
Formia-Blockhaus, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateVenerdì 15 maggio si disputerà la settima tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 244 km da Formia-Blockhaus.
GIRO D’ITALIA 2026: MARTEDÌ 19 MAGGIO SCUOLE CHIUSE A VIAREGGIO In occasione della 10ª tappa del Giro d’Italia 2026, la cronometro Viareggio–Massa, di martedì 19 maggio, il Sindaco Giorgio Del Ghingaro ha firmato l’ordinanza che dispone - Facebook facebook
Strade chiuse: il Giro d’Italia a Viareggio e Massa, gli orari e da dove passa la cronometro x.com
Viareggio-Massa, dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateDopo il secondo giorno di riposo, l'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada riprenderà domani, martedì 19 maggio 2026, quando si ... oasport.it
Giro d'Italia 2026, la tappa di martedì: Viareggio - Massa. Una cronometro che potrebbe fare da spartiacquePercorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 10.a tappa del Giro d'Italia 2026: Viareggio - Massa (cronometro individuale) ... sport.virgilio.it