Viareggio-Massa dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate

Domani si terrà la tappa del Giro d’Italia 2026 che collega Viareggio e Massa, attraversando diversi paesi e vie lungo il percorso. Dopo il secondo giorno di riposo, i ciclisti affronteranno un tracciato che coinvolge strade e località situate tra le due città. La gara si svolge nell’ambito della 109ª edizione del Giro d’Italia di ciclismo su strada. La tappa si svolgerà nel territorio che comprende zone di pianura e tratti più impegnativi, con arrivo previsto nel pomeriggio.

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