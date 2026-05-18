Durante una recente riunione del Rotary Club Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario, si è discusso delle difficoltà affrontate dai giovani, con particolare attenzione a fenomeni di isolamento e fragilità. L'incontro si è tenuto in un hotel locale e ha coinvolto persone interessate a comprendere come ambienti sociali tossici possano influenzare il comportamento di adolescenti provenienti da famiglie normali. La conversazione ha affrontato anche il tema della violenza giovanile e delle condizioni che possono contribuire a tali cambiamenti.

Può un ambiente sociale tossico trasformare un ragazzo di buona famiglia in un violento? Di questo si è parlato all’hotel Excelsior nel corso della conviviale del Rotary Club Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario. Al centro dell’incontro la dettagliata analisi del celebre esperimento carcerario di Stanford e del rispettivo ‘ Effetto Lucifero ’, teorizzato dallo psicologo sociale statunitense Philip Zimbardo. Per comprendere l’impatto di questa ricerca sulla cronaca dei nostri giorni, la dottoressa Laura Iardella ha tracciato una precisa linea temporale che unisce il passato sperimentale al presente sociale. "Ogni volta che assistiamo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viaggio nel malessere giovanile. Tra isolamento e fragilità. I problemi al centro del dibattito

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