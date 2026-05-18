Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 18 maggio 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha comunicato informazioni riguardanti le condizioni del traffico, segnalando eventuali congestioni o interventi sulla rete stradale. Il servizio si rivolge a chi si sposta in auto o mezzi pubblici, offrendo indicazioni utili per pianificare gli spostamenti e evitare disagi. Le informazioni vengono fornite in tempo reale per aggiornare gli utenti sulle situazioni più recenti.

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Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico sta andando a regolare sulle principali strade e autostrade della Regione permangono i disagi sulla Cassia bis a causa di un veicolo in panne Ci sono code all'altezza di via della Giustiniana direzione Viterbo Cambiamo argomento e parliamo di cantieri sull'autostrada A1 Roma Napoli questa sera dalle 22 e fino alle 6 di domani mattina sarà chiuso lo svincolo di Ferentino Per il traffico diretto Ana in alternativa utilizzare l'uscita di Frosinone ed infine Ricordiamo lo sciopero nazionale dei trasporti in programma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 20:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 20:25Astral infomobilità Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura il porto ferroviario sulla linea Roma Napoli a causa di guasto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 18:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la diramazione Roma nord code altezza... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora disagi ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it