Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 20 | 25
Alle 20:25 del 18 maggio 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha comunicato informazioni riguardanti le condizioni del traffico, segnalando eventuali congestioni o interventi sulla rete stradale. Il servizio si rivolge a chi si sposta in auto o mezzi pubblici, offrendo indicazioni utili per pianificare gli spostamenti e evitare disagi. Le informazioni vengono fornite in tempo reale per aggiornare gli utenti sulle situazioni più recenti.
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico sta andando a regolare sulle principali strade e autostrade della Regione permangono i disagi sulla Cassia bis a causa di un veicolo in panne Ci sono code all'altezza di via della Giustiniana direzione Viterbo Cambiamo argomento e parliamo di cantieri sull'autostrada A1 Roma Napoli questa sera dalle 22 e fino alle 6 di domani mattina sarà chiuso lo svincolo di Ferentino Per il traffico diretto Ana in alternativa utilizzare l'uscita di Frosinone ed infine Ricordiamo lo sciopero nazionale dei trasporti in programma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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