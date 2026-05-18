Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 18 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’ente, offrendo informazioni relative alle condizioni del traffico e a eventuali interventi in corso. Nessuna altra notizia o dettaglio specifico è stato reso noto nel comunicato diffuso in quel momento.

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