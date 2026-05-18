Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 19 | 10

Da romadailynews.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 19:10 di giovedì 18 maggio 2026, la rete stradale e i mezzi di trasporto pubblici nella zona di Roma e del Lazio sono stati monitorati da Astral Infomobilità. La redazione fornisce aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui servizi di trasporto, senza segnalare incidenti o interruzioni specifiche, e continua a seguire eventuali variazioni che potrebbero interessare pendolari e utenti della strada.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora disagi sull'autostrada Roma Fiumicino a causa di un incidente lunghe code tra l'aeroporto e Parco Leonardo si transita su una sola corsia in direzione del raccordo anulare proseguendo sempre per traffico tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio verso l'Eur code anche su via Ostiense e sulla via del mare tra il raccordo è via di Mezzocammino disagi Inoltre su via Cristoforo Colombo tra Mezzocammino via di Malafede il tutto in direzione di Ostia ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 18 05 2026 ore 19 10
© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 19:10
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Sullo stesso argomento

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 19:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 roma-teramo a causa di un...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a causa di un...

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora disagi ... romadailynews.it

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioRoma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web