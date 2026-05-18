Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 16 | 25

Da romadailynews.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 16:25 del 18 maggio 2026, la rete di viabilità della Roma e della Regione Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale sulla circolazione e sulle condizioni delle strade, con aggiornamenti rivolti a chi si sposta in zona. Il servizio si rivolge a automobilisti, pendolari e chiunque abbia bisogno di dettagli sulla viabilità locale, offrendo dati utili per pianificare gli spostamenti.

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