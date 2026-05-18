Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 18 maggio 2026, la rete di viabilità della Roma e della Regione Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale sulla circolazione e sulle condizioni delle strade, con aggiornamenti rivolti a chi si sposta in zona. Il servizio si rivolge a automobilisti, pendolari e chiunque abbia bisogno di dettagli sulla viabilità locale, offrendo dati utili per pianificare gli spostamenti.

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Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente sull'autostrada Roma Fiumicino traffico rallentato con code tra l'aeroporto e Parco Leonardo in direzione del raccordo anulare code anche su via dell'Aeroporto tra Viale lago di Traiano e via Trincea delle Frasche verso Ostia ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra svincolo Roma Fiumicino e Ostiense con ulteriori code tra Pontina e Appia in interna Si procede a rilento tra Cassia bis e Salaria a causa di un incidente code anche tra Bufalotta e svincolo A24. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 16:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sull'Aurelia a causa di un incidente... Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un invito alla prudenza perché è in... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it