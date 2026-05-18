Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 16 | 25
Alle 16:25 del 18 maggio 2026, la rete di viabilità della Roma e della Regione Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale sulla circolazione e sulle condizioni delle strade, con aggiornamenti rivolti a chi si sposta in zona. Il servizio si rivolge a automobilisti, pendolari e chiunque abbia bisogno di dettagli sulla viabilità locale, offrendo dati utili per pianificare gli spostamenti.
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente sull'autostrada Roma Fiumicino traffico rallentato con code tra l'aeroporto e Parco Leonardo in direzione del raccordo anulare code anche su via dell'Aeroporto tra Viale lago di Traiano e via Trincea delle Frasche verso Ostia ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra svincolo Roma Fiumicino e Ostiense con ulteriori code tra Pontina e Appia in interna Si procede a rilento tra Cassia bis e Salaria a causa di un incidente code anche tra Bufalotta e svincolo A24. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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