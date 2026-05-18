Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 15 | 25

Da romadailynews.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 15:25 del 18 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha diffuso le ultime notizie riguardanti eventuali disagi o modifiche alla circolazione stradale, fornendo informazioni utili ai cittadini e agli automobilisti per pianificare i propri spostamenti. La comunicazione si inserisce nella consueta attività di aggiornamento sulle condizioni del traffico nella regione.

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Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna si rallenta tra svincolo Roma Fiumicino e Ostiense proseguendo tra Laurentina e Appia in carreggiata interna Si procede a rilento tra Cassia bis e Salaria e tra Tiburtina e Prenestina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 per traffico si rallenta tra tangenziale est e Portonaccio è più avanti tra Togliatti inizio complanari in direzione del raccordo traffico intenso sulla Salaria a causa di un veicolo in panne Ci sono code tra tangenziale est Roma Urbe in direzione del. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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