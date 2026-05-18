Alle ore 15:25 del 18 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha diffuso le ultime notizie riguardanti eventuali disagi o modifiche alla circolazione stradale, fornendo informazioni utili ai cittadini e agli automobilisti per pianificare i propri spostamenti. La comunicazione si inserisce nella consueta attività di aggiornamento sulle condizioni del traffico nella regione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna si rallenta tra svincolo Roma Fiumicino e Ostiense proseguendo tra Laurentina e Appia in carreggiata interna Si procede a rilento tra Cassia bis e Salaria e tra Tiburtina e Prenestina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 per traffico si rallenta tra tangenziale est e Portonaccio è più avanti tra Togliatti inizio complanari in direzione del raccordo traffico intenso sulla Salaria a causa di un veicolo in panne Ci sono code tra tangenziale est Roma Urbe in direzione del. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 15:25

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Sullo stesso argomento

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Aurelia a causa di un incidente...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 18:10Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico sulle strade del grande...

#Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it

Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it