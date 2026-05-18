Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 18 maggio 2026, le squadre di Astral infomobilità hanno diffuso un aggiornamento sulla situazione del traffico a Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce informazioni sulla viabilità in tempo reale, con dettagli sulle condizioni delle strade e eventuali disagi. La comunicazione viene inviata tramite i canali ufficiali di Astral, con l’obiettivo di aggiornare gli automobilisti e i pendolari sulle condizioni attuali delle principali arterie della regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sulla direttrice roma-napoli a seguito dell'incidente avvenuto al km 620 in direzione Roma segnaliamo traffico bloccato tra Ceprano e Ferentino In entrambe le direzioni rimaniamo sulla A1 a causa di un veicolo in avaria incolonnamenti tra diramazione Roma nord Fiano Romano in direzione Firenze il traffico defluisce su una sola corsia ci spostiamo sul Raccordo Anulare risolto l'incidente avvenuto in precedenza in carreggiata esterna code residue all'altezza della Prenestina sul tratto della Roma Teramo si sta in fila. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 12:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione... Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio andiamo subito sul grande raccordo... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla direttrice Roma Napoli ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it