Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 di oggi, 18 maggio 2026, l'azienda di infomobilità Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso sulla rete stradale regionale. L'informazione viene trasmessa tramite il servizio di Astral infomobilità, che monitora costantemente le situazioni di traffico e diffonde le notizie ai cittadini.

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