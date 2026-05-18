Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 di questa mattina, il servizio di Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La redazione ha diffuso le ultime notizie riguardanti eventuali disagi, interventi o variazioni sul traffico, offrendo informazioni utili per gli automobilisti e i pendolari che si spostano in queste aree. L’aggiornamento si inserisce nel consueto flusso di notizie quotidiane sulla situazione della viabilità regionale.

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Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sulla direttrice Roma Napoli si registra ancora 12 km di coda tra Ceprano e Anagni in direzione Roma per l'incidente avvenuto al km 617 il traffico defluisce su una sola corsia uscita consigliata Ceprano Ci spostiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna rallentamenti qui per traffico tra le uscite che si avisse Tiburtina e code a tratti tra Casilina e Roma Fiumicino in esterna Si procede a rilento tra Salaria & via del Pescaccio e più avanti code a tratti da Roma Fiumicino a Tiburtina sul tratto Urbano della Roma... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 09:40 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 18:40Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il grande raccordo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09:40Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo dove teniamo per di coda per un... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla direttrice Roma Napoli ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it