Via vai sospetto nei vicoli del centro il cane antidroga Ziggy fiuta 400 grammi di hashish | 50enne in manette

Nella serata di venerdì 15 maggio, i carabinieri hanno intercettato un movimento sospetto nei vicoli del centro cittadino. Durante un controllo, il cane antidroga Ziggy ha segnalato la presenza di circa 400 grammi di hashish in possesso di un uomo di 50 anni, residente in una località vicino. L’individuo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione ha portato al sequestro della droga e all’arresto dell’uomo.

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Un uomo di 50 anni, cittadino italiano residente a Pontirolo Nuovo, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti al termine di un’operazione condotta nella serata di venerdì 15 maggio. L’intervento è stato eseguito dai militari della stazione dei carabinieri di Fara Gera d’Adda, in collaborazione con la polizia locale di Pontirolo Nuovo e con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Orio al Serio, nell’ambito di un’attività investigativa avviata a seguito di alcune segnalazioni da parte dei cittadini. Le segnalazioni riguardavano un sospetto via vai di persone nei vicoli del centro storico del paese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video COMO ESSA CIDADE MEDIEVAL SOBREVIVEU ATÉ HOJE Sullo stesso argomento Cane antidroga incastra giovane di San Severo: in casa nascondeva 400 grammi tra hashish e marijuanaCane antidroga incastra giovane sanseverese, sorpreso in possesso di complessivi 400 grammi di stupefacente, tra hashish e marijuana. Blitz antidroga al "Volta" di Sassuolo, il cane Ector fiuta l'hashish abbandonato sul marciapiedeIl suono della campanella è stato accompagnato da una visita inaspettata per gli studenti dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Alessandro Volta"... Via vai sospetto, blitz dei carabinieri: trovati un chilo di cocaina, pistole modificate e un macheteBologna, 9 marzo 2026 — Un chilo di cocaina nascosto in casa, due pistole modificate per sparare proiettili veri, munizioni e perfino un machete con tracce di droga sulla lama. È il bilancio di un ... ilrestodelcarlino.it San Benedetto, via vai sospetto di extracomunitari con i materassi: la Polizia sgombera un immobile abbandonato a PonterottoSAN BENEDETTO - Sgomberato questa mattina dalla polizia un immobile abbadonato di proprietà comunale in via colle San Marco 23 quartiere Ponterotto, dove negli ultimi giorni i residenti hanno notato ... corriereadriatico.it