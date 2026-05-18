Via dei Condotti stop alle auto fino a mezzanotte | cosa prevede il piano
Via dei Condotti sarà chiusa al traffico automobilistico fino a mezzanotte, secondo un nuovo piano che coinvolge la strada nel centro di Roma. La modifica riguarda l’intera zona, con l’obiettivo di ridurre la circolazione di veicoli nel cuore della città. La decisione è stata annunciata dalle autorità locali e fa parte di un intervento più ampio per limitare l’accesso alle auto in alcune aree centrali. La misura entrerà in vigore nelle prossime settimane.
Via dei Condotti si prepara a cambiare volto: la celebre strada del lusso nel cuore di Roma sarà interessata da un piano che punta a uno stop completo delle auto fino a mezzanotte. Una misura, questa, pensata per rendere più vivibile e pedonale uno degli assi più iconici del centro storico, con nuove regole per transito, carico e scarico, residenti e viabilità del Tridente. LEGGI ANCHE: Emanuele Coccia: dentro il «corpo urbano» di Antony Gormley Via dei Condotti pedonale: cosa cambia davvero con lo stop alle auto. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Roma accelera sulla pedonalizzazione di Via dei Condotti, una delle strade più riconoscibili della Capitale, tra boutique, turismo internazionale e passeggiate verso Piazza di Spagna. 🔗 Leggi su Funweek.it
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