Via dei Condotti stop alle auto fino a mezzanotte | cosa prevede il piano

Via dei Condotti sarà chiusa al traffico automobilistico fino a mezzanotte, secondo un nuovo piano che coinvolge la strada nel centro di Roma. La modifica riguarda l’intera zona, con l’obiettivo di ridurre la circolazione di veicoli nel cuore della città. La decisione è stata annunciata dalle autorità locali e fa parte di un intervento più ampio per limitare l’accesso alle auto in alcune aree centrali. La misura entrerà in vigore nelle prossime settimane.

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