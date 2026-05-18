Via al Blue Design summit Nautica come stile di vita

Oggi prende il via la terza edizione del Blue Design Summit, che si tiene al Teatro Civico. La giornata si apre con una sessione dedicata all’Italian Blue Lifestyle, un tema centrale per questa edizione. L’evento si concentra su aspetti legati alla nautica come elemento di stile di vita, coinvolgendo professionisti e appassionati del settore. La manifestazione si svolge in un’unica giornata e prevede diversi interventi e presentazioni sul tema del design e della nautica.

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Inaugura oggi la terza edizione del Blue Design Summit al Teatro Civico con una sessione dedicata interamente all’ Italian Blue Lifestyle. Si tratta della prima di tre giornate dedicate al mondo della nautica e della Blue Economy ricche di incontri e dibattiti. Oggi, in apertura, il tema centrale sarà la nautica come espressione di eccellenza all’interno di un sistema più ampio, fatto di turismo, ospitalità, design e territori, in cui il Made in Italy trova una delle sue declinazioni più dinamiche. La Blue Economy e il suo indotto, pari all’11% del Pil, rappresentano oggi una leva strategica per la crescita del Paese. A seguire, la sessione... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via al Blue Design summit . Nautica come stile di vita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LIFE CHANGING (literally) | Subnautica Sullo stesso argomento Blue Design summit al via: "Protagonisti della nautica"Per tre giorni la città diventa il centro internazionale del design legato alla sua storia e tradizione marinara, la conferma del ruolo di leader nel... Blue Design Summit 2026: La Spezia si conferma capitale globale dei superyacht e del design d’avanguardiaIl futuro della nautica di lusso, dell’architettura costiera e della tecnologia applicata al mare fa tappa in Liguria. Le forme dell’acqua si raccontano al Blue Design Summit, in attesa di nuovi spazi per la nautica x.com ADORO FOTTUTAMENTE BLUE DOG DESIGN BUREAU reddit Via al Blue Design summit . Nautica come stile di vitaMercoledì, ultimo giorno di lavori, si aprirà esplorando le tre facce del blue lifestyle: dalla fusione tra yachting, crociere e hospitality, agli elementi tecnologici e di arredo per la nautica, fino ... lanazione.it Blue Design summit al via: Protagonisti della nauticaTre giorni di incontri e dibattiti al Teatro Civico con le aziende del settore. Il sindaco: Spezia conferma il suo ruolo centrale nelle scelte del futuro. lanazione.it