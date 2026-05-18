Verso una scuola che apprende | intelligenza artificiale ricerca?azione e benessere professionale nella prospettiva della learning organization

Negli ultimi anni, i sistemi educativi stanno attraversando un processo di cambiamento che coinvolge l’uso dell’intelligenza artificiale, metodologie di ricerca-azione e attenzione al benessere dei professionisti. Questi elementi vengono integrati per favorire un modello di organizzazione scolastica più dinamico e adattabile. La trasformazione si basa sulla volontà di sviluppare ambienti di apprendimento che siano in grado di evolversi e migliorare costantemente, superando i tradizionali approcci amministrativi.

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