Verso una scuola che apprende | intelligenza artificiale ricerca?azione e benessere professionale nella prospettiva della learning organization
Negli ultimi anni, i sistemi educativi stanno attraversando un processo di cambiamento che coinvolge l’uso dell’intelligenza artificiale, metodologie di ricerca-azione e attenzione al benessere dei professionisti. Questi elementi vengono integrati per favorire un modello di organizzazione scolastica più dinamico e adattabile. La trasformazione si basa sulla volontà di sviluppare ambienti di apprendimento che siano in grado di evolversi e migliorare costantemente, superando i tradizionali approcci amministrativi.
La trasformazione in atto nei sistemi educativi richiede un ripensamento profondo dell’organizzazione scolastica, non più concepita come un insieme di procedure amministrative, ma come un sistema complesso capace di apprendere, adattarsi e innovare. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Intelligenza Artificiale nella Scuola Primaria
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