Verona | 20 enti uniti per un nuovo piano contro la violenza di genere

In una città del nord Italia, venti enti pubblici e privati hanno stretto un accordo per realizzare un nuovo piano contro la violenza di genere. Tra le iniziative previste, ci sono interventi specifici per i farmacisti e i medici, che faranno parte di una rete di supporto e segnalazione. Sono stati delineati anche percorsi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza, con l'obiettivo di affrontare il problema attraverso modalità mirate. La collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti mira a rafforzare le azioni di contrasto e prevenzione.

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? Domande chiave Come agiranno concretamente i farmacisti e i medici nella nuova rete?. Quali percorsi specifici sono previsti per gli uomini autori di violenza?. Perché il coinvolgimento dei minori è diventato un punto centrale?. Come cambierà la gestione dei dati tra i venti enti coinvolti?.? In Breve Presentazione del protocollo domani 19 maggio alle ore 17 presso Palazzo della Gran Guardia.. Coinvolgimento di 20 enti tra cui Ulss 9, Aoui e ospedale Pederzoli.. Supporto scientifico dell'Università di Verona per monitoraggio dati e procedure metodologiche.. Percorsi di recupero per uomini autori di violenza tramite centri N.A.V. locali.. Il Comune di Verona presenterà domani, 19 maggio, alle ore 17 presso la Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia, il nuovo protocollo territoriale per contrastare la violenza di genere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona: 20 enti uniti per un nuovo piano contro la violenza di genere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Verona rafforza la rete contro la violenza di genere: nasce il nuovo protocollo unico territorialeIl Comune di Verona rafforza la propria rete territoriale contro la violenza di genere e si prepara a presentare pubblicamente il nuovo “Protocollo... Leggi anche: Napoli e Federico II uniti contro la violenza di genere: un impegno per il cambiamento.