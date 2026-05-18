Veripack punta sul nuovo stabilimento | cercasi 4 tecnici specializzati

L'azienda sta aprendo un nuovo stabilimento e cerca quattro tecnici specializzati per la gestione di macchinari avanzati. Le posizioni richiedono competenze specifiche nel settore tecnico e nella manutenzione di apparecchiature di ultima generazione. La selezione si rivolge a professionisti con esperienza in ambito meccanico ed elettronico. La modifica delle procedure di lavoro coinvolge sia l’ufficio tecnico che l’officina, con un aggiornamento delle attività quotidiane e delle responsabilità. La ricerca è rivolta a candidati che abbiano già lavorato in ambienti industriali simili.

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? Punti chiave Quali competenze specifiche servono per gestire i nuovi macchinari?. Come cambierà il lavoro tra ufficio tecnico e officina?. Chi riceverà la formazione interna sui software 3D?. Cosa porterà l'apertura del nuovo polo all'indotto locale?.? In Breve Ricerca due montatori meccanici e due disegnatori meccanici per la nuova sede.. Nuovo stabilimento tecnologico situato in Via della Pacciarna 2 a Gorla Maggiore.. Candidature per i ruoli tecnici da inviare all'indirizzo email [email protected].. Investimento mira a potenziare l'indotto meccanico locale e l'occupazione nel territorio.. Veripack Srl cerca due montatori meccanici e due disegnatori meccanici per la nuova sede di Gorla Maggiore, segnando un passo decisivo nel piano di espansione dell’azienda leader del packaging termoformato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Veripack punta sul nuovo stabilimento: cercasi 4 tecnici specializzati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Randstad, IA crea lavoro per tecnici specializzati?(Adnkronos) – Il dibattito sull’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro si concentra soprattutto sulla possibile sostituzione dei ruoli... Sicurezza online, Certego alla ricerca di tecnici specializzatiCERTEGO, è una società italiana leader nel settore della cybersecurity fondata a Modena nel 2013.